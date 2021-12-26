الرئيس السيسي: إحنا بنشتغل سواء الناس شافتنا أو ما شفتناش

كتب- يوسف عفيفي:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على استمرار العمل في مشروع توشكى بأسوان، سواء رأى المواطنون هذا العمل أم لا.

جاء ذلك خلال استفساره في افتتاح مشروع "توشكى الخير" في محافظة أسوان، عن زراعة فرع 4 في منطقة توشكى، والريف المصري 80 ألف فدان، والتوسعات المستقبلية لـ 151 ألف، وجنوب فرع 4 للخمسين ألف فدان.

وتابع الرئيس:"هل عندكم مشكلة في دول والناس شيفانه.. ومش بقول كده عشان حاجة سواء الناس شيفانة ولا لأ.. مش بقول كده عشان حاجة سواء الناس شيفانة ولا لأ .. أقصد أقول ده بقى التزام عليكم انتو وده مش ليا ده للمصريين.

وأكمل: كل ما نقدر ندخل أراضي زراعية للإنتاج يعطي فرصة.. يعني النهاردة بنزرع قمح، وانت الآن هتحرمني السنة الجاية من 150 ألف فدان بحوالي نص مليون طن.. طيب ليه بصراحة؟.

وأضاف: طيب ما تقولي السنة الجاية كذا.. يا إيهاب ويا كرم، هل في عندكم مشكلة في دول والناس شايفانة.. ومش بقول كده عشان حاجة سواء الناس شابفانة ولا لأ .. أقصد أقول ده بقى التزام عليكم انتو وده مش ليا ده للمصريين.. وانت النهاردة بتكلمني على كل ما يمكن زراعته في فرع 4 وجنوب فرع 4 والريف المصري والتوسعات المستقبلية السنة الجاية، ما تقوليش أه ويبقى صعب عليهم .. لو مطالب نلبي المطالب، ومش شرط فقط المطالب، بل إيه هو المدى الزمني المطلوب للوصول لده".

وأكمل: يا إيهاب.. هترد عليه في الأرض دي ولا محتاجين تدرسوا بصراحة، ليرد عليه اللواء إيهاب قائلا: "من النهاردة هنبدأ نشتغل في الدراسات والبيانات موجود مع اللواء توفيق وإنش اء الل خلال أسبوع هنرد عليك".