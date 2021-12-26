لأول مرة.. السيسي: سيناء تشهد استصلاح 500 ألف فدان أراضي زراعي

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المياه المستخدمة في استصلاح أراضي توشكى، جاءت من محطة مياه بحر البقر المخصصة للاستصلاح مياه الصرف الزراعي.

وأضاف الرئيس خلال تعليقه اليوم في افتتاح مشروع توشكى، "سيناء تشهد لأول مرة في تاريخها أراضي مزروعة قدرها نصف مليون فدان، لافتًا إلى أن هذه المساحة يمكن أن يسكنها حوالي 500 ألف إنسان.

وأشار الرئيس إلى أن تكلفة استصلاح الفدان الزراعي تتكلف 200 ألف جنيه، وانا مقدرش أغامر بالأمن الغذائي للمصريين، واطرح الأراضي للمستثمرين بسبب التنفيذ في وقت زمني كبير.