السيسي يستوقف رئيس الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية

كتب- يوسف عفيفي:

استوقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بتوشكى اليوم الأحد، رئيسَ الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية؛ للاستفسار عن زراعة فرع 4 في منطقة توشكى.

وقال الرئيس السيسي: اللي انت عاملهم دول الريف المصري 80 ألف فدان، والتوسعات المستقبلية لـ151 ألفاً، وجنوب فرع 4 للخمسين ألف فدان.. طيب انتو عاملين حسابكم على الانتهاء منهم إمتى؟

وتابع الرئيس السيسي: يعني الـ2 دول مع بعض، إمتى يتم الانتهاء منهم؟

وأضاف السيسي: كل ما نقدر ندخل أراضي زراعية للإنتاج يعطي فرصة.. يعني النهارده بنزرع قمح، وانت الآن هتحرمني السنة الجاية من 150 ألف فدان بحوالي نص مليون طن.. طيب ليه بصراحة؟

واستطرد الرئيس: طيب ما تقول لي السنة الجاية كذا.. يا إيهاب ويا كرم، هل فيه عندكم مشكلة في دول والناس شايفانة.. ومش باقول كده عشان حاجة سواء الناس شايفانة ولا لأ.. أقصد أقول ده بقى التزام عليكم انتو وده مش ليّا ده للمصريين.. وانت النهارده بتكلمني على كل ما يمكن زراعته في فرع 4 وجنوب فرع 4 والريف المصري والتوسعات المستقبلية السنة الجاية.. ما تقولّيش أها ويبقى صعب عليهم.. لو مطالب نلبي المطالب، ومش شرط فقط المطالب، بل إيه هو المدى الزمني المطلوب للوصول لده".

وأكمل رئيس الجمهورية: يا إيهاب.. هترد عليَّ في الأرض دي ولا محتاجين تدرسوا بصراحة؟ ليرد اللواء إيهاب: "من النهارده هنبدأ نشتغل في الدراسات، والبيانات موجود مع اللواء توفيق، وإن شاء الله خلال أسبوع هنرد عليك".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح أمس عددًا من المشروعات بمحافظة قنا أمس.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن افتتاحات المشروعات القومية تأتي ضمن فاعليات أسبوع الصعيد.

وتأتي الافتتاحات أيضًا في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.