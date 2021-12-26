رئيس الوطنية للمقاولات​: هنموت في توشكى ونعمرها.. والسيسي يرد: عيشوا وعمروا

01:57 م الأحد 26 ديسمبر 2021
رئيس الوطنية للمقاولات​: هنموت في توشكى ونعمرها.. والسيسي يرد: عيشوا وعمروا

اللواء كرم سالم

كتب- يوسف عفيفي:

تحدث اللواء كرم سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات، عن مشروع تنمية جنوب الوادي بمنطقة توشكى، قائلا:المخطط العام للمرحلة الاولى للمشروع تشمل 12 منطقة زراعية، بمساحة تصل إلى 325.000 فدان.

وأكد اللواء سالم، خلال كلمته في افتتاح مشروع "توشكى الخير" في محافظة أسوان، على إصرار وقدرة الشركة الوطنية للمقاولات في النجاح بمشروع توشكى.

وتابع: سالم: إحنا وعدناك يا ريس إننا هنموت في توشكى عشان تخضر إن شاء الله.. ليرد عليه الرئيس السيسي ضاحكا ": لا مش عايزين حد يموت عيشوا وعمروا.. ليعقب عليه اللواء كرم: حضرتك قولت عيشوا وعمروا وخضروا.. والشركة قادرة وعندها إصرار بالنجاح إن شاء الله.

جاء ذلك بعد طلب الرئيس السيسي، على ضرورة الانتهاء من 150 ألف فدان مع الـ 250 ألف فدان قريبا.

اللواء كرم سالم الوطنية للمقاولات? مشروع توشكى محافظة أسوان

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