كتب- محمد عبدالناصر:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم زراعة نباتات زينة مرة أخرى.

وقال السيسي: مفيش زراعة نباتات زينة تاني.. ما دام نقطة المية صالحة لنباتات مثمرة".

ووجه السيسي، وزارات الكهرباء والري والموارد المائية، والزراعة واستصلاح الأراضي، بتوفير المرافق اللازمة للتوسع في مساحات الأراضي المستصلحة بتوشكي.

وأضاف الرئيس خلال تعليقه اليوم في افتتاح مشروع توشكى، "بفكر نفسي وكل اللى بيسمعونا، المياه المستخدمة في زراعة منطقة توشكى هي مياه محطة بحر البقر اللى تم افتتاحها منذ شهرين، وهذه مياه صرف زراعي تم عمل معالجة متطورة حتى تكون صالحة للاستخدام في الزراعة وفقا للمعايير الدولية.

وتابع: "تم تعزيز الشبكات الداخلية لأراضي مناطق بحر البقر وبئر العبد، ثم تم الاستفادة في مشروعات أخرى مثل مشروع توشكى.

وأشار الرئيس إلى أن تكلفة استصلاح الفدان الزراعي تتكلف 200 ألف جنيه، وانا مقدرش أغامر بالأمن الغذائي للمصريين، واطرح الأراضي للمستثمرين بسبب التنفيذ في وقت زمني كبير.