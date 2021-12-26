برلمانية: قانون نقابات المهن التمثيلية يخالف الدستور

01:31 م الأحد 26 ديسمبر 2021
برلمانية: قانون نقابات المهن التمثيلية يخالف الدستور

مجلس النواب

كتب- مصراوي:

رفضت ضاحي عاصي، عضو لجنة الإعلام والثقافة والآثار، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع القانون بحضور مسؤولي الجهات التنفيذية.

وقالت عاصي إن رفضها مشروع القانون يأتي من منطلق أنه يخالف الدستور؛ لأنه يمس حرية الرأي والتعبير والإبداع الفني.

وأشارت النائبة إلى أن الضبطية القضائية الممنوحة لأعضاء هذه النقابات تمثل جريمة بحق الفن والإبداع؛ لأنها في هذه الحالة لن تكون النقابة مستقلة وتابعة لوزارة العدل.

ولفتت عاصي إلى أن محاربة أخطاء الفن عبر التشديد على حرية الإبداع وليس بالضبطية القضائية.

مجلس النواب نقابات المهن التمثيلية قانون النقابات الفنية ضاحي عاصي الحكومة

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