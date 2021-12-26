الرئيس السيسي يشهد افتتاح المشروع القومي "توشكى الخير"

01:24 م الأحد 26 ديسمبر 2021
الرئيس السيسي يشهد افتتاح المشروع القومي "توشكى الخير"

الرئيس عبد الفتاح السيسي

توشكى- أ ش أ:

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلما تسجيليا بعنوان "البساط الأخضر" - خلال افتتاح المشروع القومي "توشكى الخير"- والذى أكد أن العمل على تأمين الأمن القومي الغذائي للمصريين من أهم أولويات القيادة السياسية الحالية والمستقبلية.

ونوه الفيلم إلى أن "بعث الحياة لأرض مصر" حلم نراه واقعا تحقق باستخدام أحدث أساليب الزراعة ووسائل الرى في العالم من خلال العديد من المشروعات القومية ، وأبرزها مشروع المليوني فدان والذى يشمل مشروعات قومية عديدة منها توشكى وشرق العوينات والدلتا الجديدة ومستقبل مصر ومشروع استصلاح وزراعة الاراضى بشمال ووسط سيناء.

ولفت إلى أن القيادة السياسية وجهت إلى ضرورة العمل على تصنيع أدوات خطوط الإنتاج لتعظيم القيمة المضافة ولتوطين الصناعات الاستراتيجية، كما قام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالتعاون مع مجموعة شركات السويدي إلكتريك بالعمل على توطين صناعة أجهزة الري المحوري تعظيما للقيمة المضافة وتحقيقا للاكتفاء الذاتي من تلك الأجهزة مع توفير كبير للعملة الصعبة وتحقيق عائد اقتصادي ضخم علاوة على خلق الآلاف من فرص العمل المباشرة.

واستعرض الفيلم تشييد المصنع العملاق في المنطقة الصناعية بالعين السخنة، والذى يستهدف سداد احتياجات مصر السنوية من أجهزة الري المحوري، والذي يوفر ألف فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

كما استعرض الفيلم التسجيلي، ولأول مرة في مصر، عملية تصنيع أجهزة الري المحوري محليا بنسبة تتجاوز 70% من مكوناتها بأياد مصرية.

هذا المحتوى من

Asha
الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع توشكى الخير فيلم تسجيلي الأمن القومي الغذائي

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