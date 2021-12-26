مين هيتحبس؟!.. أمين سر "دفاع النواب" ينتقد طلب النقابات حق الضبطية القضائية

01:14 م الأحد 26 ديسمبر 2021
مين هيتحبس؟!.. أمين سر "دفاع النواب" ينتقد طلب النقابات حق الضبطية القضائية

النائب محمد عبد الرحمن راضي

كتب- مصراوي:

رفض النائب محمد عبد الرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي، منح النقابات الفنية الضبطية القضائية، مؤكدًا أنها مخالفة للقانون والدستور.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع القانون بحضور مسؤولي الجهات التنفيذية.

وقال راضي: أوجه السؤال إلى الحكومة، هذا القانون هيعود بالنفع على الفن، ولماذا كل نقابة عايزة الضبطية القضائية؟! وطب مين هيتحبس طالما الكل معه ضبطية قضائية؟!".

وأضاف أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي أن النقابات الفنية والموسيقية كلها فساد وخلافات؛ ماذا لو كل المجلس معه ضبطية قضائية؟! ضارباً مثلاً بمشكلات إيمان البحر درويش ومصطفى كامل.

محمد عبد الرحمن راضي النقابات الفنية الضبطية القضائية مجلس النواب

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