الرئيس السيسي يشهد افتتاح المشروع القومي "توشكى الخير"

12:20 م الأحد 26 ديسمبر 2021
الرئيس السيسي يشهد افتتاح المشروع القومي "توشكى الخير"

الرئيس السيسي

أسوان- أ ش أ:

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي،اليوم الأحد، افتتاح مشروعات استصلاح وزراعة الاراضى الصحراوية من بينها المشروع القومي "توشكى الخير"، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية متكاملة.

حضر الافتتاح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.. حيث كان الرئيس الفتاح السيسي قد وصل إلى منطقة توشكى بمحافظة أسوان لافتتاح عدد من مشروعات استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية.

وبدأت الفعاليات بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارىء الشيخ " خالد الجارحي".

ويعد "توشكى الخير" هو أكبر مشروع استصلاح زراعى فى منطقة الشرق الأوسط، وأحد المشروعات القومية العملاقة التي نجح الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إعادة الحياة لها بعد فترة من التدهور أصابت المشروع الذي يقع جنوب أسوان.​

هذا المحتوى من

Asha
الرئيس السيسي مشروع توشكى الخير مشروعات استصلاح وزراعة الاراضى مصطفى مدبولي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
883

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

542

متعافون اليوم

378843

إجمالي الإصابات

21510

إجمالي الوفيات

314994

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. لا تنخدعوا.. الأرصاد تحذر من الطقس وتعلن الظواهر الجوية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا