الرئيس السيسي يشهد افتتاح المشروع القومي "توشكى الخير"

أسوان- أ ش أ:

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي،اليوم الأحد، افتتاح مشروعات استصلاح وزراعة الاراضى الصحراوية من بينها المشروع القومي "توشكى الخير"، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية متكاملة.

حضر الافتتاح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.. حيث كان الرئيس الفتاح السيسي قد وصل إلى منطقة توشكى بمحافظة أسوان لافتتاح عدد من مشروعات استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية.

وبدأت الفعاليات بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارىء الشيخ " خالد الجارحي".

ويعد "توشكى الخير" هو أكبر مشروع استصلاح زراعى فى منطقة الشرق الأوسط، وأحد المشروعات القومية العملاقة التي نجح الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إعادة الحياة لها بعد فترة من التدهور أصابت المشروع الذي يقع جنوب أسوان.​