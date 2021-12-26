انتبهوا.. جبالي للنواب: مشروع قانون المهن التمثيلية يمس حرية الرأي والتعبير

كتب- مصراوي:

طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الأعضاء بالتركيز والانتباه عند مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية .

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع القانون بحضور مسؤولي الجهات التنفيذية.

وقال جبالي إن مشروع القانون يناقش أمرًا مهمًّا للغاية يمس حرية الرأي والتعبير، مشددًا على ضرورة أن يتبع إجراءات دستورية وقانونية عند المناقشة في مثل هذه القوانين.

وأشار رئيس البرلمان إلى أن هناك أهمية كبيرة لمشروع القانون هذا، ويجب على الجميع الانتباه خلال المناقشة.

وأكد جبالي أنه لن يسمح بوقت أكثر من دقيقتين لكل نائب عند المناقشة من حيث المبدأ، مشيرًا إلى أن مناقشة التعديلات مفتوحة الوقت من أجل إثراء المناقشة.