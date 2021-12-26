الرئيس السيسي يشهد افتتاح مشروعات جديدة بالصعيد - بث مباشر

11:57 ص الأحد 26 ديسمبر 2021
الرئيس السيسي يشهد افتتاح مشروعات جديدة بالصعيد - بث مباشر

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد عبدالناصر:

يقدم مصراوي بثا مباشرا لوقائع افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدد من المشروعات القومية الجديدة في محافظات الصعيد.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتح أمس عدد من المشروعات بمحافظة قنا أمس.

وصرح السفير بسام راصي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن افتتاحات المشروعات القومية تأتي ضمن فاعليات أسبوع الصعيد.

وتأتي الافتتاحات أيضا في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة

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