شركة أمريكية تتبرع لمصر بكميات من عقارين لعلاج كورونا

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت شركة الأدوية الأمريكية العالمية "إيلي ليلي"، تبرعها بدوائين حديثين مستخدمين في علاج مرضى فيروس كورونا لصالح الحكومة المصرية.

وضم التبرع 12 ألف جرعة من أحدث العلاجات المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد، والذي يحتوي على الأجسام المُضادة للفيروس "bamlanivimab/etesevimab".

وبحسب بيان اليوم، تم التبرع بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، وهيئة الدواء المصرية، واللجنة العليا لإدارة الأوبئة الصحية، ووزارة الصحة والسكان.

وقال الدكتور رياض أرمانيوس، وكيل غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، والشريك الاستراتيجي لشركة إيلي ليلي بمصر، إن هذا الدواء، أثبت قدرته على خفض حالات دخول المستشفى والوفيات لدى المرضى المعرضين لمخاطر عالية المُصابين بكورونا.

وأضاف، ان الكميات المُتبرع بها تكفي لعلاج نحو 12 آلاف مريض ومريضة من المصابين بفيروس كورونا المستجد.

ولفت أرمانيوس، إلى أن الدواء متوفر بالمجان للمرضى داخل مستشفيات وزارة الصحة، وفقًا للحالة الصحية وما يحدده الطبيب المعالج، وهو مزيج من نوعين من الأجسام المضادة للفيروس مجتمعين.

كما أعلن عن تبرع «ليلي» بنحو 1500 عبوة من دواء يضم المادة الفعَّالة "بارسيتينيب"، يستخدم في علاج فيروس كورونا المستجد، بعدما تمت إضافته للبروتوكول العلاجي الخاص بعلاج المرضى بواسطة اللجنة العملية لفيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة والسكان.