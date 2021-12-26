التأمينات والمعاشات.. رئيس البرلمان يحيل 5 مشروعات قوانين للجان المختصة

11:52 ص الأحد 26 ديسمبر 2021
التأمينات والمعاشات.. رئيس البرلمان يحيل 5 مشروعات قوانين للجان المختصة

حنفي جبالي

كتب- نشأت علي:

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة، عدد من مشروعات القوانين إلى اللجان المختصة

وجاءت قائمة القوانين كالتالي:

مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة، تم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعي

مشروع قـانون مقدم من النائب ضياء الدين داود و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن هيئة الملكية العقارية والتوثيق، تم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، الإدارة المحلية، والاسكان والمرافق العامة والتعمير

مشروع قـانون مقدم من النائبة سولاف درويش و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تم إحالته إلى لجنة القوى العاملة

مشروع قـانون مقدم من النائبة شادية خضير و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تنظيم مجمع اللغة العربية، تم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجان الإعلام والثقافة والآثار، الإدارة المحلية، التعليم والبحث العلمي، والشئون الاقتصادية

مشروع قـانون مقدم من السيد النائب مكرم رضوان و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء الهيئة المصرية للتخصصات الصحية، تم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية، التعليم والبحث العلمي، الدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة.

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