هل سيتم تحصيل رسوم على الطريق الدائري بعد تطويره؟ رئيس هيئة الطرق يجيب

11:50 ص الأحد 26 ديسمبر 2021
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كتب- محمد عمارة:

قال اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، إنه لن يتم تركيب بوابات على الطريق الدائري لتحصيل رسوم مقابل العبور من خلاله، بحسب تصريح لمصراوي، صباح الأحد.

وفي وقت سابق، كشف رئيس الهيئة أنهم يستعدون لتنفيذ المرحلة الثانية من إزالة العقارات على جانبي الطريق، لإنشاء طريق خدمة، طالع التفاصيل اضغط هنا

وأعلنت وزارة النقل معدلات تنفيذ مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري والقطاعات التي انتهى تنفيذها؛ حيث تم الانتهاء من أعمال إنشاء كوبري أعلى نفق سعد الدين الشاذلي، والانتهاء من كوبري عدلي منصور بمنطقة موقف العاشر، وتشغيله تجريبيًّا؛ والذي يسهم في القضاء على الاختناقات المرورية التي كان نفق السلام يشهدها طوال الفترة الماضية، بحيث يكون هذا النفق في اتجاه واحد من المرج في اتجاه القاهرة الجديدة، ويتم استخدام الكوبري للقادم من القاهرة الجديدة للدخول إلى منطقة المرج.​​

وأضاف رئيس الهيئة لمصراوي، إنه سيتم تركيب منظومة أمان كاملة على الطريق بعد تطويره، تسمى ITS.

وبحسب بيانات سابقة لوزارة النقل، تستطيع المنظومة تحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة على الطريق.

وأوضح اللواء حسام الدين مصطفى، أن المنظومة يمكن تحصيل من خلالها رسوم مثلما تعمل في الخارج، من خلال شريحة ورادرات، لكن تطبيق هذه الخاصية لم يتم مناقشته بعد.

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حسام الدين مصطفى الطريق الدائري تحصيل رسوم إزالة العقارات وزارة النقل

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