المكان والموعد ورسالة فورية.. الصحة تعلن تحديثا جديدا للتسجيل للقاحات كورونا

كتب - أحمد جمعة:

أعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إدخال تحديث جديد لموقع التسجيل للقاحات كورونا؛ للتسهيل على المواطنين من أجل الحصول على اللقاح والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح عبد الغفار، في تصريحات اليوم الأحد، أن التحديث الجديد لموقع الإلكتروني لتسجيل البيانات من أجل الحصول على اللقاح، شهد إضافة خانة تسمح للمواطن باختيار المكان المفضل له من أجل الحصول على اللقاح، والموعد أيضا، وذلك ضمن الإجراءات التيسيرية التي تتخذها الوزارة مؤخرًا، من أجل تطعيم كل الفئات المستهدفة بالتطعيم.

وأضاف أنه بعد انتهائه من التسجيل يتلقى المواطن رسالة التطعيم فورا ومدون بها المكان والموعد الذي اختاره

وفي وقت سابق، أكد عبدالغفار توفير جميع اللقاحات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية خلال الفترة الماضية، من أجل تطعيم كل الفئات العمرية التي يحق لها الحصول على اللقاح خلال الفترة الحالية بعد التأكد من مأمونية اللقاحات وعدم وجود أي آثار جانبية عند الحصول على اللقاح.