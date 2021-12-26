المكان والموعد ورسالة فورية.. الصحة تعلن تحديثا جديدا للتسجيل للقاحات كورونا

10:31 ص الأحد 26 ديسمبر 2021
المكان والموعد ورسالة فورية.. الصحة تعلن تحديثا جديدا للتسجيل للقاحات كورونا

الدكتور حسام عبدالغفار

كتب - أحمد جمعة:

أعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إدخال تحديث جديد لموقع التسجيل للقاحات كورونا؛ للتسهيل على المواطنين من أجل الحصول على اللقاح والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح عبد الغفار، في تصريحات اليوم الأحد، أن التحديث الجديد لموقع الإلكتروني لتسجيل البيانات من أجل الحصول على اللقاح، شهد إضافة خانة تسمح للمواطن باختيار المكان المفضل له من أجل الحصول على اللقاح، والموعد أيضا، وذلك ضمن الإجراءات التيسيرية التي تتخذها الوزارة مؤخرًا، من أجل تطعيم كل الفئات المستهدفة بالتطعيم.

وأضاف أنه بعد انتهائه من التسجيل يتلقى المواطن رسالة التطعيم فورا ومدون بها المكان والموعد الذي اختاره

وفي وقت سابق، أكد عبدالغفار توفير جميع اللقاحات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية خلال الفترة الماضية، من أجل تطعيم كل الفئات العمرية التي يحق لها الحصول على اللقاح خلال الفترة الحالية بعد التأكد من مأمونية اللقاحات وعدم وجود أي آثار جانبية عند الحصول على اللقاح.

حسام عبدالغفار لقاحات كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
883

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

542

متعافون اليوم

378843

إجمالي الإصابات

21510

إجمالي الوفيات

314994

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا