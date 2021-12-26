كورونا في 24 ساعة| أعراض الإصابة بـ "أوميكرون" و6 نصائج لتجنب الفيروس خلال الأعياد

06:57 ص الأحد 26 ديسمبر 2021
كورونا في 24 ساعة| أعراض الإصابة بـ "أوميكرون" و6 نصائج لتجنب الفيروس خلال الأعياد

متحور أوميكرون

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 760 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 316656 حتى اليوم.

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