كيف تتظلم على نتيجة شقق الإسكان المتوسط؟ وما موعد سداد الأقساط؟

كتب- محمد عبدالناصر:

ظهرت نتيجة التقديم للحاجزين بإعلان المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين (2)، بمشروعات الوحدات السكنية تحت التنفيذ (لمتوسطي الدخل)، حيث تم الانتهاء من الفرز والفحص المبدئي للمُستندات والبيانات المُسجلة بواسطة المواطنين عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، لتحديد المُنطبق عليهم الشروط وغير المُنطبق عليهم الشروط، وفقاً للضوابط المُعلن عنها سابقاً بالإعلان.

ويمكن معرفه نتيجة التقديم من خلال الرابط التالي: (https://cservices.shmff.gov.eg/Complaints)،

إذا كان المتقدم غير منطبق الشروط، بمشروعات الوحدات السكنية تحت التنفيذ (لمتوسطي الدخل)، يمكن تقديم طلب تظلم بداية من غدا الأحد، وحتى يوم الخميس 30 ديسمبر، لاستيفاء المُستندات المطلوبة، وغير المُكتملة لتعديل موقفهم من غير منطبق إلى منطبق، حيث تم الانتهاء من الفرز والفحص المبدئي للمُستندات والبيانات المُسجلة بواسطة المواطنين عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، لتحديد المُنطبق عليهم الشروط وغير المُنطبق عليهم الشروط، وفقاً للضوابط المُعلن عنها سابقاً بالإعلان.

وحول آليات تقديم طلبات التظلم، يتم إتاحة إرسال طلب التظلم إلكترونياً عن طريق إرسال الرقم القومي لصاحب الطلب على الرابط (https://cservices.shmff.gov.eg/Complaints)، حيث سيقوم موظفو الصندوق بدراسة طلبات التظلم الواردة من المواطنين ومراجعة البيانات والمستندات المستكملة واتخاذ قرار بشأنها إما بقبول التظلم أو رفضه، مع التأكيد على أنه لن يتم قبول تظلمات المواطنين الذين يتبين عدم انطباق الشروط الخاصة بتجاوز الحدود القصوى والدنيا للدخل، وتجاوز حدود السن عليهم وقت التقديم.

وبلغ عدد المواطنين المنطبق عليهم الشروط، 6528 عميلاً، وسيتم إرسال رسائل نصية لهم لتوجيههم نحو سداد الدفعات ربع السنوية المُستحقة عليهم طبقاً للمنصوص عليه بكراسة الشروط، بواقع 12 دفعة ربع سنوية خلال مدة التنفيذ وقدرها 3 سنوات.

ويبدأ سداد الدفعة الأولى في الأول من يناير 2022، وبفترة سماح تبلغ شهرا من تاريخ الاستحقاق، وفي حالة التأخر عن سداد أى دفعة بعد انتهاء فترة السماح المُقررة فسيتم احتساب غرامة تأخير تبلغ نسبتها 1.5 % من قيمة الدفعة المُتأخرة عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر.