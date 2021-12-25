"أوميكرون".. 10 خطوات اتخذتها الحكومة للتعامل مع متحور كورونا الجديد

كتب– أسامة علي:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخطوات التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا للتعامل مع متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون.

وجاءت الخطوات على النحو التالي:

- تسريع وتيرة التطعيم باللقاحات فيروس كورونا المختلفة.

- تسهيل إجراءات التسجيل والتوسع في نقاط تلقي اللقاح مثل محطات المترو والقطارات والمولات.

- إضافة الفئة العمرية 12 - 18 للفئات المستهدفة بتلقي اللقاح.

- توفير معظم لقاحات فيروس كورونا.

- البدء بتطعيم المواطنين بالجرعة الثالثة التنشيطية.

- جعل التطعيم إجباريا على المرحلة العمرية فوق 18 سنة وفرض قيود صارمة على غير المطعمين في التعامل مع المؤسسات الحكومية.

- فرض إجراءات مشددة بجميع المنافذ البرية والبحرية والجوية لرصد أي حالة مصابة بالمتحور الجديد.

- زيادة عينات الفحص الجيني للعينات الإيجابية.

- التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الجماعة وتطبيق التباعد الاجتماعي بجميع الأماكن المغلقة والمصالح الحكومية.

تم الاتفاق مع شركة أسترازينيكا وميرك وفايزر لتوفير حصة لمصر من الأدوية التي يتم الموافقة على الاستخدام الطاريء لها من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية أو هيئة الدواء الأوروبية.