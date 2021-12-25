اعرف خطوات التقديم على وظائف للعمل في ليبيا

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، تفاصيل أول إعلان طلب استقدام العمالة المصرية للعمل بدولة ليبيا، عقب إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين، وتضمنت 58 فرصة عمل على 16 مهنة في المجال الطبي.

المهن المطلوبة:

المهن المطلوبة تتمثل في: (أخصائي عظام، وجراحة عظام، واثنان أخصائي أشعة تشخيصية، واثنان أخصائي عيون، واثنان أخصائي أمراض وجراحة أنف وأذن وحنجرة، و4 أطباء اختصاصيين إسعاف وطوارئ، و4 أخصائيين جراحة عامة، و4 أخصائيين طب أطفال، و4 أخصائيات نساء وتوليد (إناث فقط)، و4 أخصائيين باطنة.

وشملت المهن أيضا: 4 أطباء اختصاصي عناية حثيثة (دكتوراه في التخدير والعناية المركزة)، و4 أخصائي تخدير وإنعاش، و6 ممرضات نساء وتوليد، و8 أخصائيين تمريض عناية حثيثة (بكالوريوس صيدلة الإجازة العالية في العلوم الصيدلية والكيمياء، ودبلوم مدرسة الصيدلة العليا)، و6 أخصائيين تمريض عام (بكالوريوس تمريض) واثنين ممرض اختصاصي- تعقيم.

الشروط المطلوبة:

أن يكون لدى المتقدم خبرة من 5 إلى 15 سنة، والسن من 40 إلى 60 سنة، ما عدا وظيفة أخصائي أمراض وجراحة أنف وأذن وحنجرة، يشترط أن يكون عمر المتقدم من 37 إلى 55 سنة.

موعد انتهاء التقديم:

أكدت وزارة القوى العاملة، أن قبول المتقدمين على المهن المشار إليها ينتهي في 31 ديسمبر الجاري.

خطوات التقديم:

1- الدخول على موقع وزارة القوى العاملة واختيار فرص عمل بالخارج https://www.manpower.gov.eg/.

2- أو الدخول على اللينك التالي :https://mom.manpower.gov.eg/extemp/extjob

3- اختيار الدولة التي بها فرص العمل، ثم اختيار الشركة التي بها فرص عمل.

4- اختيار دولة ليبيا، ثم اختيار الشركة ممثلة في مستشفى الداوون القروي.

5- الضغط على بحث والاطلاع على التخصص المطلوب حسب الوظيفة المطلوبة.

6- الاطلاع على تفاصيل المهنة المطلوبة والعدد المطلوب والمؤهل والسن وسنوات الخبرة والتخصص.

7- الضغط على التسجيل على فرصة العمل.

8- تسجيل الدخول بالرقم القومي وكلمة المرور أو تسجيل الدخول لأول مرة.

الرواتب:

كشف حمدي إمام رئيس شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج بالغرفة التجارية، آخر إجراءات سفر العمالة المصرية إلى ليبيا لإعادة الإعمار، والرواتب المتوقعة.

وقال إمام لمصراوي، إن رواتب العمالة المصرية التي تتجه للعمل في ليبيا ستكون بالدولار، لتقترب من نظيرتها في دول الخليج العربي، على أن تختلف حسب المؤهل العلمي.

وتابع إمام: "العمالة غير الماهرة لن تقل عن 500 دولار في الشهر، والعمالة الماهرة تتخطى 1000 دولار، فيما تصل رواتب المهندسين إلى 1500 دولار، ويمكن أن تتخطى 2000 دولار في الشهر.

وتابع: "هذا سيكون له عائد إيجابي كبير على مبالغ تحويلات المصريين في الخارج والتي وصلت إلى 27 مليار دولار عام 2020، متوقعا أن يزيد هذا المبلغ ويتضاعف خلال الفترة المقبلة".



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