​​نقيب المحامين يخاطب الثقافة للضم إلى الهيئات التي لها حق الترشيح لجوائز الدولة

10:27 م السبت 25 ديسمبر 2021
​​نقيب المحامين يخاطب الثقافة للضم إلى الهيئات التي لها حق الترشيح لجوائز الدولة

رجائي عطية نقيب المحامين

كتب- مينا غالي:
خاطب رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم، الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، وذلك للمطالبة بضم نقابة المحامين المصرية، إلى الهيئات المقرر لها حق الترشيح لجوائز الدولة.
وقال عطية في نص الخطاب، إن نقابة المحامين ركن هام من أركان الدولة، والعلم والأدب، والثقافة والمعرفة، قدمت لمصر أفذاذًا في المحاماة، والقضاء، وتولى عديدون من أعضائها رئاسة الوزارات المصرية وحملوا الحقائب الوزارية، ورئاسة مجالس الشيوخ والنواب والشعب والشورى.
وأضاف: "قد يستحق أن يروى، ما هو ثابت فى سجلات خريجى كلية الحقوق بجامعة القاهرة، والحاصلين على دبلوماتها ـ اسم اللواء (فيما بعد) محمد نجيب أول رئيس للجمهورية المصرية . تخرج في الكلية عام 1927، وحصل من الكلية على دبلوم الاقتصاد السياسى فى مايو 1929 وترتيبه الرابع ، ومدون أمامه أنه مدرس بمدرسة ضرب النار، وعلى دبلوم القانون الخاص فى مايو 1931 وترتيبه الخامس. ربما لهذه الدراسة الحقوقية الباكرة، ترجع تشكيلة شخصية اللواء محمد نجيب التى يستطيع الراصد لأحداث الثورة أن يعزو إليها ما اختلف فيه محمد نجيب بشأن بعض التدابير والإجراءات التى كان يميل إلى الالتزام فيها بجانب الشرعية والقانون".
نقابة المحامين رجائي عطية جوائز الدولة التقديرية

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