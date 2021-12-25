قرار من السكة الحديد بعد إغلاق محطة أسوان

10:06 م السبت 25 ديسمبر 2021
قرار من السكة الحديد بعد إغلاق محطة أسوان

السكة الحديد

كتب– أسامة علي:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، توفير أتوبيسات لنقل الركاب من محطة دراو إلى محطة أسوان، بالتنسيق مع محافظة أسوان.

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه سيتم إغلاق محطة أسوان بشكل مؤقت وعدم قيام أو وصول القطارات لها، اعتبارًا من الساعة السابعة صباح يوم الأحد الموافق 26/12/2021 حتى مساء الثلاثاء الموافق 28/12/2021.

وأضافت السكة الحديد، أن غلق المحطة نظرًا لما تشهده الهيئة من أعمال التجديد والتطوير بالمحطة على أن يكون نهايات وصول القطارات بالمحطات التالية وهي (كوم أمبو- دراو – بلانة – أبوالريش).

وقدمت الهيئة اعتذارًا للركاب، مطالبة باتخاذ التدابير اللازمة نحو السفر من المحطات المشار إليها سابقًا.

السكة الحديد محطة قطار أسوان محطة دراو

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
883

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

542

متعافون اليوم

378843

إجمالي الإصابات

21510

إجمالي الوفيات

314994

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • الطقس غدا |الأرصاد: شديد البرودة ليلًا.. وأمطار في هذه المناطق

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا