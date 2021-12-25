بينها العمالة المؤقتة.. "الزراعة" تكشف تفاصيل منظومة التأمين والمعاش للفلاحين

كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، دور الوزارة ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تم إضافة صغار المزراعين والفلاحين ضمن الفئات المستحقة فيها، موضحًا أن الوزارة قاربت على الانتهاء من منظومة التأمين الصحي والمعاش للفلاحين.

وقال نصار في تصريح خاص لـ"مصراوي"، اليوم السبت، إن المزارعين دخلوا ضمن إطار الحصر في منظومة التأمين الصحي الذي تنفذه وزارة الصحة والسكان بعد توفير البيانات اللازمة من قبل الوزارة، مشيرًا إلى أن مبادرة تخصيص معاش للفلاحين أطلق عليه "معاشك باسمك" تم بالتنسيق بين وزارات الزراعة والتضامن الاجتماعي والمالية، بالإضافة إلى الرقابة الإدارية وهيئة التأمينات الاجتماعية.

وأضاف مستشار وزير الزراعة، أن "معاشك بايدك" سيضم الفلاحين من أصحاب الحيازات الصغيرة والعمالة المؤقتة "الموسمية" لأول مرة في تاريخ مصر، لافتًا إلى أن هذه المبادرة ستضم 5.5 مليون فلاح مقيدين ضمن منظومة كارت الفلاح، وما يقرب من 2 مليون عامل مؤقت.

وتابع نصار: "معاشك بايدك يضم 9% من قيمة المعاش المصروف للفلاح، والدولة تتحمل 12% من قيمة هذا المعاش".

وأشار إلى أنه تم تصميم المعاش كنظام تكميلي يكمل منظومة التأمينات وليس بديلًا عنه، حيث يمكن للفلاح الاشتراك في التأمينات الاجتماعية والمشاركة في "معاشك بايدك"، مع إمكانية تحديد مواعيد الدفع والمدة والتكلفة.