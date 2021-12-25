بالصور.. مطار القاهرة يحتفل بأعياد الكريسماس مع المسافرين

كتب- محمد عبيد:

احتفل مطار القاهرة الدولي، بأعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية، مع المسافرين على الرحلات السياحية من مبنى الركاب رقم 1 والمعروف بالمطار القديم، بتوجيهات المهندس محمد سعيد رئيس الشركة القابضة للمطارات، والمحاسب مجدي إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي.

وشارك المطار المسافرين الاحتفالات بتوزيع الشيكولاتة والهدايا التذكارية داخل مبنى الركاب رقم 1 تحت إشراف اللواء أشرف حافظ مدير المبنى، لإضفاء روح الأعياد وجو من البهجة والسرور للمسافرين، خاصة إن تلك الفترة تشهد كثافة ركابية وجوية، نظرًا لحرص المسافرين لقضاء تلك المناسبات في المدن السياحية والأثرية المصرية.

وسجل مطار القاهرة على مدار اليوم 400 رحلة جوية لنقل 50 ألف راكب، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة المسافرين.

وبدأت مباني مطار القاهرة الدولي استعداداتها لاستقبال أعياد الكريسماس، حيث تزينت صالات السفر والوصول بأشجار الكريسماس،وبابا نويل، لتكون في مقدمة مستقبلي ومودعي المسافرين.