كتب- أحمد مسعد:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس لمدة 6 أيام اعتبارًا من الأحد 26 ديسمبر وحتى الجمعة 31 ديسمبر 2021.

حالة الطقس في 6 أيام

يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء ويصل حد الصقيع على وسط سيناء.

طقس الأحد 26 ديسمبر:

تنتشر الشبورة المائية من 5 لـ8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأمطار: توجد أمطار خفيفة بنسبة 30% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من جنوب على فترات متقطعة.

طقس الاثنين 27 ديسمبر:

تنتشر الشبورة المائية من 5 لـ8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأمطار: توجد أمطار خفيفة بنسبة 30% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

طقس الثلاثاء 28 ديسمبر:

تنتشر الشبورة المائية من 5 لـ8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار: توجد أمطار خفيفة بنسبة 40% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

ونشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

طقس الأربعاء والخميس:

تنتشر الشبورة المائية من 5 لـ8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

طقس الجمعة 31 ديسمبر:

تنتشر الشبورة المائية من 5 لـ8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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