إخلاء 1090 عقارًا وهدم 400 في عزبة أبو قرن

(مصراوي):

في إطار الجهود المستمرة للأجهزة التنفيذية بتوجيهات من المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، استمرت أعمال الإزالات في عزبة أبو قرن العشوائية والتي قاربت على الانتهاء تمهيدًا لتطويرها والتي عانى أهلها من افتقارهم للبنية التحتية والتي لا تتناسب مع عراقة المنطقة التاريخة وتجاور أحد أبرز آثار القاهرة وما تسعى إليه الدولة لتحقيق حياة كريمة لكافة أهلها.

وأعلنت المحافظة، في بيان لها اليوم السبت، أن أعمال الهدم أسفرت عن إزالة 12 عقار هدم كلي ليرتفع عدد العقارات التي تمت هدمها إلى 1002 عقار وإخلاء 1095 عقارًا وهدم 483 ذات أنشطة تجارية إلى جانب تسكين 3786 أسرة مستحقة بمشروع الإسكان معًا في دائرة قسم السلام 2 بشقق مؤثثة كاملة الخدمات والمرافق.