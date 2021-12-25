الكريسماس المشرق.. ما الدول المستهدفة للحملة الإلكترونية للترويج السياحي؟

كتب- يوسف عفيفي:

أطلقت الهيئة العامة للتنشيط السياحي، حملة إلكترونية تحت عنوان "الكريسماس المشرق" على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة للترويج للمقصد السياحي المصري لموسم شتاء 2022، في مصر وبعض دول العالم.

ويستعرض "مصراوي" الدول المستهدفة من الحملة وفقا لوزارة السياحة والآثار وتتمثل في: "بريطانيا، وألمانيا، وأوكرانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وروسيا، والولايات المتحدة الأمريكية".

أكد عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة، أن إطلاق الحملة، يأتي بالتزامن مع احتفالات أعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة الميلادية، لدفع المزيد من الحركة السياحية الوافدة من هذه الأسواق، بالإضافة إلى أنه تم توجيه هذه الحملة أيضًا لتنشيط السياحة الداخلية وتشجيع المصريين على قضاء عطلات رأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد المجيدة بالمدن السياحية المصرية.

وأوضح القاضي، أنه من خلال فيلم قصير ومحتوى دعائي مصور، تُلقي هذه الحملة الضوء على المقومات السياحية والأثرية والطبيعية التي يتمتع بها المقصد السياحي من شمس مشرقة وجو دافئ ومناظر خلابة وحضارة مصرية عريقة وبنية سياحية قوية وأنماط وأنشطة سياحية متنوعة.

كما تُلقي الحملة، الضوء على أجواء الاحتفالات والألفة والبهجة التي يتسم بها الشعب المصري، ما يأتي في إطار ملامح الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر والتي تهدف إلى إبراز المقصد السياحي المصري بهويته الشابة النابضة بالحياة، وكوجهة سياحية جاذبة يرغب الزائر في البقاء بها مدة طويلة مع تكرار الزيارة كل عام.

وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة، أن هذه الحملة تروج أيضا للمنتج السياحي المتكامل الذي تتبناه مصر لدمج السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية.

ومن جانبها، أشارت لمياء كامل مساعد وزير السياحة والآثار للترويج، إلى أنه تم إطلاق هذه الحملة على المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي الأكثر انتشاراً في هذه الدول وهي" facebook, youtube, instagram, snapchat, tiktok, vk".

يأتي ذلك حرصا من الوزارة على استخدام الوسائل الترويجية الحديثة للترويج السياحي في ظل الاتجاه المتزايد نحو استخدام شبكة الإنترنت وزيادة عدد مستخدميها بالعالم للوصول إلى عدد أكبر من الفئات من مختلف دول العالم، والقدرة على قياس درجة فعالية وجدوى هذه الحملات من خلال أرقام ودرجات التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي والذي يعتبر جزءاً مهماً جدا في تطبيق مرونة ومنهجية التخطيط لتلك الحملات.

وأشارت سوزان مصطفى مدير عام التخطيط والمتابعة ورئيس الحملة الدولية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى أن الترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال المحتوى (صور- فيديوهات- محتوى مكتوب) جزء أساسي من المزيج التسويقي للوزارة وتعد صفحات التواصل الاجتماعي جزء أساسي لمشاركة المحتوى وإلهام المسافرين لاكتشاف مصر.