المتحدث العسكري ينشر فيلما تسجيليا عن تطوير "محاور الصعيد" – فيديو

كتب– أسامة علي:

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، فيلمًا تسجيليًا عن تطوير محاور الصعيد.

ويتناول الفيلم جهود الدولة من أجل تحقيق التنمية لأهل الصعيد، من بناء كباري ومحاور على نهر النيل والتجمعات العمرانية الجديدة.

وشاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في محافظات الصعيد، اليوم السبت، عبر شاشات العرض، فيلمًا تسجيليًا بعنوان "واقع جديد" حيث يستعرض سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، من محافظة قنا سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن افتتاحات المشروعات القومية اليوم تأتي ضمن فاعليات أسبوع الصعيد.

وتأتي الافتتاحات أيضا في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وتتضمن الافتتاحات عددا من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق لاسيما المحاور العرضية على نهر النيل.