مشروع توشكى والمصانع غير المرخصة.. أبرز تصريحات السيسي اليوم

كتب– أسامة علي:

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، من محافظة قنا سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن افتتاحات المشروعات القومية اليوم تأتي ضمن فاعليات أسبوع الصعيد.

وتأتي الافتتاحات في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وتتضمن الافتتاحات عددًا من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق لاسيما المحاور العرضية على نهر النيل.

وخلال الافتتاح، أدلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدة تصريحات في العديد من القطاعات والمشروعات القومية ، منها حجم الكباري المنفذه ومشروع توشكى والمصانع الغير مرخصة.

وينشر "مصراوي" أبرز تصريحات الرئيس السيسي اليوم ، والتي جاءت كالتالي:

- السيسي يطالب 3 شركات بتنفيذ مشروعات بالصعيد: تاخدوا 25% والباقي لما تخلصوا

للتفاصيل:

- السيسي: ننفذ حجم كباري ضخم طبقا للمواصفات وزي الفل

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- السيسي عن توفير المشروعات والمجمعات الصناعية: المواطن ياخد الحاجة خلصانة

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- "ليه منجحش من 20 سنة".. السيسي يتحدث عن مشروع توشكى

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- نتيح فرص العمل.. السيسي: مبحبش أفرق فلوس على الناس

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- السيسي: أوعوا تفتكروا البلد هدفها تستجدي ضرائب

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- السيسي يطالب بحصر المصانع غير المرخصة على مستوى الجمهورية

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- السيسي يسأل وزيرة الصناعة: ليه أصرف 6 مليارات جنيه في ترفيق المناطق الصناعية؟

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- هشام عرفات.. السيسي يعلق على ظهور وزير النقل الأسبق في افتتاحات الصعيد

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- السيسي يكشف سر وجود مناطق تنموية خدمية على الطرق الجديدة

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