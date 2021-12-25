كيف تواجه مصر أثار التغيرات المناخية؟ خبراء يجيبون؟

كتب- أحمد مسعد:

شرعت الدولة في بعض الإجراءات لحماية البيئة وخفض الانبعاثات الكربونية، ضمن تدشين عدة مشروعات ضخمة بالتزامن مع الاهتمام المتزايد عالميًا بقضايا البيئة والتغيرات المناخية.

وقال الدكتور أحمد سالم، أستاذ الفيزياء بكلية أسيوط جامعة الأزهر، إن محاور مصر متعددة لمجابهة التغيرات المناخية أبرزها مشاركة جامعة الأزهر في تأسيس عدة مؤتمرات للعلماء والباحثين؛ لأن العلم هو السلاح الرئيسي في معركتنا تجاه التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن جامعة الأزهر تتولى التوعية والري لتنفيذ مشروعات للحد من الجفاف، والتجارة والصناعة مع البترول وسائل بديلة، حيث يسعى الجميع لخلق بيئة خضراء.

ولفت سالم في تصريح خاص لـ"مصراوي"، اليوم الخميس، أن التغيرات المناخية تؤثر على كافة نواحي الحياة اقتصاديًا وبيئيًا وسياسيًا، لافتًا إلى أن التغيرات المناخية شريكًا أساسيًا في الهجرة وتهديد حياة العديد من الكائنات الحية بما فيها البشر.

وأوضح أستاذ الفيزياء، أن درجة حرارة الكوكب يجب أن تكون عند 1.5 درجة، والآن 3 درجات أي الضعف؛ ما قد يؤدي إلى حدوث دمار كبير في مختلف دول العالم، مؤكدًا أن مصر من أكثر الدول المعرضة للمخاطر الناتجة عن تأثيرات التغيرات المناخية، رغم أنها أحد أقل دول العالم إسهامًا في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عالميًا.

وأشار إلى أن مصر ستستضيف قمة COP27 المقبلة في شرم الشيخ، حيث تستعرض القاهرة رؤيتها وتقدم طلبات محددة لمضاعفة الاقتصاد الأخضر كتجربة رائدة يحتذى بها الجميع.

وفي ذات السياق أكد الدكتور فوزي يونس، أستاذ فسيولوجيا الأقلمة وباحث بمركز بحوث الصحراء، أن تغير المناخ من أحد التحديات الرئيسية في عصرنا، حيث الآثار العالمية الناتجة حول تغير المناخ هي واسعة النطاق، ولم يسبق لها مثيل من حيث الحجم من تغير أنماط الطقس وارتفاع متوسط درجة حرارة سطح الأرض بشكل مطرد، خلال النصف الثاني من القرن العشرين.

وأضاف يونس لـ"مصراوي"، أن التغيرات المناخية تمثل التهديد الناتج عن ارتفاع سطح البحر الذي سيؤدي إلى غرق أجزاء مأهولة بالسكان وتدمير أراضي خصبة والتهديد الناتج عن نقص الموارد المائية، وانتشار الأمراض، لافتًا إلى أن نسبة الانبعاثات الصادرة عن مصر تتراوح ما بين 0.5 – 0.6% من إجمالي انبعاثات العالم وهي الأقل.

ولفت خبير البيئة، إلى مبادرة "المليون شاب متطوع للتكيف المناخي" حيث يتم تدريبهم في الدورة التدريبية لسفراء المناخ أن محو الأمية البيئية ومعرفة كيفية سيطرتنا على بصمتنا الكربونية والعمل على تخفيضها للتخفيف والتكيف مع المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية Climate Change محليًا وإقليميًا وعالميًا، وهي واحد من وسائل العمل المجتمعي الداعم للجهود الرامية التي تنفذها الدولة المصرية.

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