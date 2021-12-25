"أنا ما بهاديش حد".. الرئيس السيسي يرد على طلب من أحد المقاولين (فيديو)

كتب- يوسف عفيفي:

رد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على طلب رئيس إحدى شركات المقاولات، بخصوص برفع الخصم عن الموظفين متوسطي الدخل، والذي تتراوح قيمته قيمته بين 150 و200 جنيه كهدية من الرئيس، قائلًا: "عشمانين في هدية منك يا سيادة الرئيس".

وأكد الرئيس السسيسي، خلال افتتاحه عدد من المشروعات في الصعيد، أنه لا يُهادي ولا يمنح أحدًا أموالًا، لكنه ينشئ مشروعات قومية وتنموية، قائلًا: "أنا مبهاديش حد.. أنا لا أهادي أبدًا أنا بشتغل وبعمل مشروعات.. أنا ماليش دعوة، الكلام ده مع رئيس الوزراء، وأنا مبديش فلوس لحد".

وكان رئيس إحدى شركات المقاولات، طالب الرئيس برفع الخصم عن الموظفين متوسطي الدخل، والذي تتراوح قيمته قيمته بين 150 و200 جنيه كهدية من الرئيس، قائلًا: "عشمانين في هدية".

وقال: "العمالة بتاعتنا في مصانع الأسمنت بتيجي من الوجه البحري وتبقى في بلادنا يا سيادة الرئيس"، ليردّ الرئيس السيسي: "اكرموهم انتم".

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، عددًا من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن افتتاحات المشروعات القومية اليوم تأتي ضمن فاعليات أسبوع الصعيد.

وتأتي الافتتاحات في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وتتضمن الافتتاحات عددًا من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق لاسيما المحاور العرضية على نهر النيل.