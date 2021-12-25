السكة الحديد: غلق محطة أسوان لمدة 3 أيام.. وتعديل نهايات الوصول

كتب- أسامة علي:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه سيتم غلق محطة أسوان بشكل مؤقت وعدم قيام أو وصول القطارات لها وذلك اعتبارا من الساعة 7 صباح يوم الأحد الموافق 26/12/2021 وحتى مساء الثلاثاء الموافق 28/12/2021.

وقالت الهيئة، في بيان، قبل قليل: يأتي ذلك لما تشهده الهيئة من أعمال التجديد والتطوير بالمحطة على أن تكون نهايات وصول القطارات بالمحطات التالية وهي (كوم امبو - دراو – بلانة – أبوالريش).

وتتقدم الهيئة بالاعتذار للركاب راجية منهم اتخاذ التدابير اللازمة نحو السفر من المحطات المشار إليها سابقا.​