مياه الجيزة: أنشطة توعوية ومجتمعية متنوعة بقرى حياة كريمة

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت قرى مركزي الصف وأطفيح بجنوب محافظة الجيزة عددا من الأنشطة التوعوية والمجتمعية في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقال المهندس منصور بدوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إن فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة نفذ العديد من الأنشطة تنوعت ما بين: "ندوات توعوية لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية وندوات بالكنائس"، وذلك للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه واتباع السلوكيات الصحيحة عند استخدام المياه، وضرورة الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، والتوعية بأهمية المشروعات القومية وأهمية الحفاظ عليها.

وشملت الأنشطة استطلاعات رأي للمواطنين حول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتأثير المشروعات القومية على حياة المواطن بالريف المصري وعمل مسوحات مجتمعية تهدف إلى تعزيز دور الشركة المجتمعي بقرى حياة كريمة.

وأوضح بدوي أن الندوات شملت مدارس: جمال عبدالناصر بأطفيح، البرمبل الإبتدائية، الوحدة المجمعة بصول، عمار بن ياسر بمنية الرقة، عمر بن الخطاب بالرقة البحرية، وتم عمل ندوات توعوية بمعاهد: المسجد الأقصى بالشوبك الشرقي، عويس القرني بالبرمبل، فتيات علي بن أبي طالب بصول، منية الرقة الأزهري، الإيمان بالرقة البحرية، أطفيح الابتدائي بمنشأة سليمان.

وتابع أنه تم تنفيذ حملات توعوية بكنائس: الشهيد العظيم مار جرجس بالأقواز، السيدة العذراء والملاك ميخائيل، السيدة العذراء مريم، الشهيد العظيم أبي سيفين بمركز الصف.

وتطرقت الأنشطة التوعوية إلى استطلاع رأي المواطنين بالقرى التابعة للوحدة المحلية بكفر قنديل بأطفيح وتضمنت قرى: منية الرقة، الرقة البحرية، الرقة القبلية، الصالحية.

واستهدف فرق التوعية والمشاركة المجتمعية قرية مسجد موسى بأطفيح بالمسح المجتمعي الشامل في ضوء تعزيز الأنشطة المجتمعية بقرى حياة كريمة.

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " تستهدف تطوير 42 قرية بمركزي الصف وأطفيح بالجيزة.

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