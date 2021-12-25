"خطة النواب" تناقش الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري غدا

04:31 م السبت 25 ديسمبر 2021
"خطة النواب" تناقش الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري غدا

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، غدًا الأحد، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة، بمشاركة وزير المالية محمد معيط .

وتناقش اللجنة الحساب الختامي بموازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام المالي 2020- 2021، والحساب الختامي بموازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وجامعات (سوهاج وأسيوط وعين شمس والمنصورة)، للعام المالي 2020-2021.

وتنظر اللجنة في الحساب الختامي موازنة وزارة الصحة والسكان، و(الهيئة العامة للتأمين الصحي، والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي) للعام المالي 2020- 2021، إلى جانب متابعة توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021- 2022، في ما يخص وزارة الصحة والسكان.

وتبحث اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب نشأت فؤاد عباس، بشأن شكاوى مستخلصي الجمارك من منظومة نافذة التي طبقتها مصلحة الجمارك، وكذلك من نظام التسجيل المسبق للشحنات.​

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