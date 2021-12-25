السيسي يتفقد أعمال التطوير بقرية المراشدة في قنا

04:25 م السبت 25 ديسمبر 2021
السيسي يتفقد أعمال التطوير بقرية المراشدة في قنا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل، إلى قرية المراشدة بمحافظة قنا.

وقال السفير بسام راضي، متحدث رئاسة الجمهورية، اليوم السبت: الرئيس عبدالفتاح السيسي يصل إلى قرية المراشدة بمحافظة قنا لتفقد أعمال تطوير الخدمات بالقرية في إطار مبادرة حياة كريمة.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، من محافظة قنا سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر.

وصرح السفير بسام راصي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن افتتاحات المشروعات القومية اليوم تأتي ضمن فاعليات أسبوع الصعيد.

وتأتي الافتتاحات أيضا في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وتتضمن الافتتاحات عددا من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق لاسيما المحاور العرضية على نهر النيل.

عبدالفتاح السيسي السيسي قنا قرية المراشدة

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