وزير النقل: تخصيص 115.6 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات الموانئ البحرية

04:24 م السبت 25 ديسمبر 2021
وزير النقل: تخصيص 115.6 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات الموانئ البحرية

كامل الوزير

كتب- محمد عبدالناصر:

قال كامل الوزير، وزير النقل، إنه تم تخصيص 115.6 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات الموانئ البحرية منها 48 مليارا لخدمة الصعيد، حيث يتم إنشاء أرصفة بطول 34 كم لتصل إلى 76 كم، وإنشاء حواجز أمواج بطول 6000 م، وتعميق الممرات الملاحية.

جاء ذلك خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في الصعيد، اليوم السبت، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واستعرض الوزير مشروعات ميناء سفاجا الكبير وتطوير ميناء سفاجا الحالي، مشيرا إلى محطة سفاجا 2 حيث يبلغ طول الرصيف 1100 متر وعمق الرصيف 17 مترا ومساحة المحطة 810 آلاف م2 والطاقة الاستيعابية 2 مليون حاوية و7 ملايين طن بضائع عامة سنويا بتكلفة إجمالية 2.64 مليار جنيه ومن المخطط نهو المشروع يونيو 2023.

وأضاف الوزير أنه بالنسبة لميناء السخنة فيبلغ إجمالي مساحة الميناء 23 كم2 وأرصفة بأطوال 18 كم وبعمق 18 مترا، وساحات تداول بمسطح 9.6 مليون م2 ومناطق لوجستية بمساحة 5.3 كم2 وشبكة من الطرق الداخلية بأطوال 17 كم وشبكة من خطوط السكك الحديدية بطول 33 كم متصلة بخط القطار الكهربائي السريع بتكلفة إجمالية 45 مليار جنيه.​

كامل الوزير وزارة النقل مشروعات الموانئ البحرية المشروعات القومية

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