بحضور وزيرة الثقافة.. القومي للترجمة يقيم حفل توزيع جوائز رفاعة الطهطاوي غدا

03:58 م السبت 25 ديسمبر 2021
بحضور وزيرة الثقافة.. القومي للترجمة يقيم حفل توزيع جوائز رفاعة الطهطاوي غدا

ايناس عبد الدايم

كتب- مصراوي:

يقيم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي حفل توزيع جوائز رفاعة الطهطاوي، غدًا الأحد، في تمام الساعة 12 ظهرًا وذلك بقاعة طه حسين بمقر المركز القومي للترجمة، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.

كما يكرم المركز خلال الحفل الدكتورة آمال الروبي، ويقدم منجز الدكتورة آمال الروبي في الترجمة الكاتب الصحفي أنور عبداللطيف.

الدكتورة آمال الروبي والتي يكرمها المركز هذا العام حاصلة على الدكتوراه في التاريخ القديم من جامعة القاهرة، وشغلت العديد من المناصب في الجامعات المصرية والعربية ولها عدد كبير من الكتب المترجمة منها: قرية مصرية في العصر البطلمي، ولاية الرومان العربية الأنباط، والحياة اليومية في مصر الرومانية، وتجارة مكة وظهور الإسلام، كما صدر لها مؤخرا عن المركز القومي للترجمة الطبعة العربية من كتاب رسائل النساء من مصر القديمة.

إيناس عبد الدايم وزارة الثقافة جوائز رفاعة الطهطاوي المركز القومي للترجمة

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