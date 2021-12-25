الزراعة: الدولة مهتمة بالتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية

كتب- أحمد مسعد:

أجرى الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، زيارة لمحافظة الغربية يرافقه الدكتور خالد أبوشادي، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، للمرور والمتابعة على الإدارة الزراعية بقطور.

وعقد الشناوي خلال الزيارة اجتماعا مع العاملين بالإدارة وشدد على اهتمام الدولة بالتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية.

وأكد الشناوي على توافر الأسمدة والمرونة في الصرف وتذليل المعوقات أمام المزارعين في إطار دور الدولة للنهوض بالثروة الحيوانية عن طريق تمويل مشروع البتلو وتطوير مراكز تجميع الألبان.

وتفقد رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعات الشتوية ومحاصيل القمح والبنجر والبصل حيث شدد على ضرورة تنفيذ توجيهات وزير الزراعة بالمرور والمتابعة لكافة المحاصيل.

وتم المرور على الجمعيات الزراعية بنواحي مركز طنطا للوقوف على مدى توافر الأسمدة والانتهاء من أعمال الحصر الشتوي ضمن منظومة كارت الفلاح الذكي.​