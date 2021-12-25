وزير النقل يستعرض خطط تنفيذ القطاع الكهربائي وتطوير نظم الإشارات

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه يجرى تطوير نظم الإشارات على 4 خطوط رئيسية بإجمالي أطوال 1900 كم من إجمالي الشبكة الرئيسية التي يصل طولها إلى 10000 كم لتحويلها من النظام الميكانيكي إلى النظام الإلكتروني الحديث لضمان رفع معدلات الأمان والسلامة وتقليل زمن التقاطر وبالتالى زيادة عدد الرحلات بتكلفة إجمالية حوالي 50 مليار جنيه، أهمها خط القاهرة / أسوان بطول 900 كم بتكلفة حوالي 24 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في الصعيد، اليوم السبت، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف وزير النقل: بالإضافة إلى التطوير الجاري لشبكة السكك الحديدية القائمة حاليًا بطول 10 آلاف كم كان لابد أن نضيف خطوط جديدة للسكك الحديدية سريعة تعمل بالكهرباء لتقليل الوقت والحفاظ على البيئة وتم التخطيط لإنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع، مكونة من 3 خطوط رئيسية بإجمالي أطوال 1825 كم بتكلفة 360 مليار جنيه منها 1165 كم لخطي الصعيد بتكلفة 240 مليار جنيه.

وتابع: بالنسبة إلى محطات السكك الحديدية، فتم التخطيط لتطوير 370 محطة بتكلفة 2.7 مليار جنيه منها عدد 108 في صعيد مصر بتكلفة 516 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة وزارة النقل لتطوير المحطات ومحطات المراكز والقرى المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأشار الوزير إلى أنه بالنسبة لتطوير وتجديد خطوط السكك الحديدية فتم التخطيط لإنشاء خطوط جديدة وتجديدات خطوط قائمة بطول 3433 كم بتكلفة إجمالية حوالى 61.5 مليار جنيه منها 1665 كم لصالح خط الصعيد بتكلفة إجمالية 30 مليار جنيه .​