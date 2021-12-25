رئيس الأسقفية مهنئًا بعيد الميلاد: نصلي إلى الله أن يعطينا أكثر مما نطلب

02:50 م السبت 25 ديسمبر 2021
رئيس الأسقفية مهنئًا بعيد الميلاد: نصلي إلى الله أن يعطينا أكثر مما نطلب

رئيس الأسقفية مهنئًا بعيد الميلاد

كتب مينا غالي

هنأ الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، جميع الأقباط بعيد الميلاد المجيد.

وقال فوزي في فيديو اليوم: "كل سنة وأنتم طيبين.. عيد ميلاد مجيد، نصلي إلى الله ومن أجل كل شعب كنيسته في مصر وأفريقيا ودول العالم، أن يعطينا أكثر مما نطلب".

وأضاف فوزي: "نتمنى سنة مليئة بالصلاة والعمق الروحي والعمل الروحي والاجتماعي والثقافي والتعليمي.. نعكس فيها دور المسيح لكل شعبنا الذي نخدمه".

عيد الميلاد المجيد الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية الدكتور سامي فوزي الأقباط

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