السيسي يكشف سر وجود مناطق تنموية خدمية على الطرق الجديدة

كتب- يوسف عفيفي:

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن الخدمات المقدمة على الطرق الجديدة التي يتم إقامتها.

جاء ذلك خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في الصعيد، اليوم السبت.

وقال السيسي: منطقة الخدمة توفر عامل الأمن علشان كل 20 كم يكون في تواجد أمني وبها سيارات إسعاف وإنقاذ وشرطة، وعلى وزارة الاتصالات إنها تحط برج إشارة عشان يغطي الطريق بالخدمة بتاعته.

وأكد الرئيس على أن مناطق الخدمات تكون لصالح الطرق الجاري إضافتها وتهدف إلى فرض السيطرة الأمنية على الطرق وتزويدها بالخدمات اللازمة للمواطنين.

وتابع السيسي: بخصوص السيطرة الأمنية.. في ناس كتير بتتصور إنها موجودة علشان تحصيل فلوس، ليرد عليه الفريق كامل الوزير: لأ يا فندم مش تحصيل فلوس، وعقب الرئيس: لأ هي تحصيل فلوس يا كامل.. أنتم شايفين المليارات زي الكوتشينة، المليارات إيه يا دكتور مصطفى (رئيس الوزراء) زي الكوتشينة.

وواصل: الهدف منها إن كل 20 أو 25 كم يبقى فيه محطة وقود وخدمات لعربية عطلت أو عربية حصل ليها حاجة، وأنا أقصد أن تجد كل 25 كم محطة خدمة أو منطقة تنموية.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، من محافظة قنا سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن افتتاحات المشروعات القومية اليوم تأتي ضمن فاعليات أسبوع الصعيد.

وتأتي الافتتاحات أيضا في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وتتضمن الافتتاحات عددا من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق لاسيما المحاور العرضية على نهر النيل.​