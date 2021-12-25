السيسي يكشف سر وجود مناطق تنموية خدمية على الطرق الجديدة

02:49 م السبت 25 ديسمبر 2021
السيسي يكشف سر وجود مناطق تنموية خدمية على الطرق الجديدة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- يوسف عفيفي:

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن الخدمات المقدمة على الطرق الجديدة التي يتم إقامتها.

جاء ذلك خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في الصعيد، اليوم السبت.

وقال السيسي: منطقة الخدمة توفر عامل الأمن علشان كل 20 كم يكون في تواجد أمني وبها سيارات إسعاف وإنقاذ وشرطة، وعلى وزارة الاتصالات إنها تحط برج إشارة عشان يغطي الطريق بالخدمة بتاعته.

وأكد الرئيس على أن مناطق الخدمات تكون لصالح الطرق الجاري إضافتها وتهدف إلى فرض السيطرة الأمنية على الطرق وتزويدها بالخدمات اللازمة للمواطنين.

وتابع السيسي: بخصوص السيطرة الأمنية.. في ناس كتير بتتصور إنها موجودة علشان تحصيل فلوس، ليرد عليه الفريق كامل الوزير: لأ يا فندم مش تحصيل فلوس، وعقب الرئيس: لأ هي تحصيل فلوس يا كامل.. أنتم شايفين المليارات زي الكوتشينة، المليارات إيه يا دكتور مصطفى (رئيس الوزراء) زي الكوتشينة.

وواصل: الهدف منها إن كل 20 أو 25 كم يبقى فيه محطة وقود وخدمات لعربية عطلت أو عربية حصل ليها حاجة، وأنا أقصد أن تجد كل 25 كم محطة خدمة أو منطقة تنموية.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، من محافظة قنا سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن افتتاحات المشروعات القومية اليوم تأتي ضمن فاعليات أسبوع الصعيد.

وتأتي الافتتاحات أيضا في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وتتضمن الافتتاحات عددا من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق لاسيما المحاور العرضية على نهر النيل.​

عبدالفتاح السيسي السيسي رسوم الطرق الجديدة الطرق الجديدة المشروعات القومية

الخبر التالى:

رئيس الأسقفية مهنئًا بعيد الميلاد: نصلي إلى الله أن يعطينا أكثر مما نطلب

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
883

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

542

متعافون اليوم

378843

إجمالي الإصابات

21510

إجمالي الوفيات

314994

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد افتتاح مشروعات جديدة بالصعيد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا