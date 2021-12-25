وزير النقل: خططنا لإنشاء 1000 كوبري ونفق بتكلفة 140 مليار جنيه

كتب- محمد نصار:

استعرض الفريق كامل الوزير، وزير النقل، مختلف المشروعات المتعلقة بالطرق والكباري التي تم ويجري تنفيذها في مختلف محافظات الجمهورية بتكلفة مالية ضخمة.

جاء ذلك خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في الصعيد، اليوم السبت، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال وزير النقل إنه تم التخطيط لتنفيذ 1000 كوبري/ نفق ليصل الإجمالي إلى 2500 كوبري/ ونفق بتكلفة 140 مليار جنيه منها 365 كوبري/ نفق في الصعيد وذلك بتكلفة إجمالية 50 مليار جنيه.

وأوضح أن رؤية الوزارة لا تقتصر على نقل الركاب والبضائع فقط بل تتخطى ذلك إلى المشاركة في التنمية الشاملة للدولة والجار تنفيذها في كافة مختلف قطاعات النقل من خلال توفير وتكامل شبكات النقل المختلفة لخدمة المشروعات القومية الكبرى في كافة المجالات وتسهيل الحركة والانتقال وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتدريب الكوادر الفنية والاهتمام بعوامل الأمن والسلامة وتنفيذ المشروعات بمواصفات عالمية وربط مصر بمحيطها الإقليمي.

وأضاف وزير النقل، أنه لتحقيق هذه الرؤية تم وضع مجموعة من الأهداف منها: (المساهمة في خطة التنمية الشاملة - تنشيط حركة التجارة - تحقيق معدلات الأمن والسلامة – خلق فرص عمل).

وأكد الوزير على أنه لتنفيذ هذه الرؤية تم تخصيص مبلغ حوالي 1.7 تريليون جنيه في الفترة من يونيو 2014 وحتى يونيو 2024 لتنفيذ المشروعات في كافة قطاعات النقل حيث تم تخصيص 474 مليار جنيه لمشروعات الطرق والكباري، و225 مليار جنيه لمشروعات السكك الحديدية، و837 مليار جنيه لمشروعات الجر الكهربائي، و115.6 مليار جنيه لمشروعات النقل البحري، و15 مليار جنيه لمشروعات الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية، و3 مليارات جنيه لمشروعات النقل النهري.​