النقل: 1.7 تريليون جنيه لمشروعات النقل من 2014 حتى 2024

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن رؤية الوزارة لا تقتصر على نقل الركاب والبضائع فقط بل تتخطى ذلك إلى المشاركة في التنمية الشاملة للدولة والجار تنفيذها في كافة مختلف قطاعات النقل من خلال توفير وتكامل شبكات النقل المختلفة لخدمة المشروعات القومية الكبرى في كافة المجالات وتسهيل الحركة والانتقال وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتدريب الكوادر الفنية والاهتمام بعوامل الأمن والسلامة وتنفيذ المشروعات بمواصفات عالمية وربط مصر بمحيطها الإقليمي.

جاء ذلك خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في الصعيد، اليوم السبت، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف وزير النقل، أنه لتحقيق هذه الرؤية تم وضع مجموعة من الأهداف منها: (المساهمة في خطة التنمية الشاملة - تنشيط حركة التجارة - تحقيق معدلات الأمن والسلامة – خلق فرص عمل).

وأكد الوزير على أنه لتنفيذ هذه الرؤية تم تخصيص مبلغ حوالي 1.7 تريليون جنيه في الفترة من يونيو 2014 وحتى يونيو 2024 لتنفيذ المشروعات في كافة قطاعات النقل حيث تم تخصيص 474 مليار جنيه لمشروعات الطرق والكباري، و225 مليار جنيه لمشروعات السكك الحديدية، و837 مليار جنيه لمشروعات الجر الكهربائي، و115.6 مليار جنيه لمشروعات النقل البحري، و15 مليار جنيه لمشروعات الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية، و3 مليارات جنيه لمشروعات النقل النهري.

وفيما يتعلق بمشروعات الطرق والكباري، أكد الوزير على أنه تم التخطيط لتنفيذها بإجمالي تكلفة 474 مليار جنيه منها 210 مليارات جنيه لمشروعات الصعيد فتشمل إنشاء وتطوير 17000 كم طرق رئيسية و22 محورا على النيل و1000 كوبري / نفق و28 ألف كم من الطرق المحلية ومبادرة حياة كريمة، مضيفا أن مصر هبة النيل وقالها هيرودوت المؤرخ اليوناني القديم وعلى مدار التاريخ كان نهر النيل هو شريان الحياة لمصر والمصريين حيث يبلغ طول نهر النيل 6650 كم منها 1520 كم داخل مصر، مشيرا إلى استخدم المصري القديم القوارب الصغيرة والمعديات البدائية في التنقل والربط بين المدن لانتقال الموظفين والجنود والبحث عن المحاجر وأنه ومع مرور الزمن تطورت المعديات النيلية بدون مراعاة عوامل الأمان والسلامة فتسببت في وقوع العديد من الحوادث فمنذ عام 2007 وحتى 2020 وقعت 15 حادثة أدت إلى وفاة 180 مواطنا آخرها في أغسطس 2020.

وأشار وزير النقل إلى أنه بعد يونيو 2014 وجه رئيس الجمهورية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كم لخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بإنشاء 22 محورا عرضيا متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبري على النيل فقط منها 14 محورا في صعيد مصر.

وأضاف الوزير أنه قبل 2014 تم تنفيذ 38 محورا وفي عام 2014 تم التخطيط لإنشاء 22 محورا جديدا على النيل بتكلفة 38 مليار جنيه وبنسبة تصل إلى 55% من الكباري القائمة على النيل ومن 2014 وحتى الآن تم الانتهاء من تنفيذ 13 محورا منها 5 محاور سيتم افتتاحها اليوم وحاليا يتم تنفيذ 9 محاور وبذلك وبذلك يصل الإجمالي إلى 60 محوارا / كوبري منهم 28 بالصعيد.

وأوضح الوزير أن محاور النيل المخطط تنفيذها بعد يونيو 2014 في الصعيد يبلغ 14 محورا بتكلفة 23,5 مليار جنيه منها 3 محاور سبق افتتاحها وهما: (بني مزار – طما – جرجا)، و5 محاور سيتم افتتاحها اليوم: (عدلي منصور – سمالوط – ديروط – قوص – كلابشة)، وجار تنفيذ 6 محاور وهناك 3 محاور مخططا لها مستقبليا وهي: (دشنا – دار السلام – المراغة).

واستعرض وزير النقل محاور النيل الجاري تنفيذها، حيث تم إنشاء محاور النيل بهدف ربط مناطق التنمية العمرانية والصناعية والزراعية والطريق الصحراوي الشرقي بطريق الصعيد الصحراوي الغربي مرورا بالمناطق الزراعية والسكنية في وادي النيل لافتا إلى أن محور بديل خزان أسوان على النيل بطول 5.4 كم وعرض 29 مترا بتكلفة 1.956 مليار جنيه (3 حارات مرورية / اتجاه) يشمل المحور 3 أعمال صناعية ونسبة التنفيذ 60% وفيما يتعلق بمحور دراو على النيل فيبلغ طوله 18 كم وعرضه 21 مترا بتكلفة 1.4 مليار جنيه و2 حارة مرورية / اتجاه، ويشمل المشروع 9 أعمال صناعية ونسبة تنفيذه 32% أما محور شمال الأقصر فيبلغ طوله 18.75 كم وعرضه 28.8 متر بتكلفة 1.674 مليار جنيه و3حارة مرورية / اتجاه ويشمل 20 عملا صناعيا ونسبة تنفيذه 15%.

وتابع: محور أبوتيج يبلغ طوله 27.5 كم وعرضه 23 مترا بتكلفة 2.5 مليار جنيه و2 حارة مرورية / اتجاه ويشمل 16 عملا صناعيا ونسبة تنفيذه 20% كما يبلغ طول محور منفلوط 41 كم وعرضه 29 مترا بتكلفة 3.3 مليار جنيه و3 حارات مرورية / اتجاه ويشمل 11 عملا صناعيا ونسبة تنفيذه 15% أما محور الفشن على النيل فيبلغ طوله 27 كم وعرضه 21 مترا بتكلفة 2.5 مليار جنيه و2 حارة مرورية / اتجاه ويشمل 23 عملا صناعيا ونسبة التنفيذ 12%.

كما استعرض الوزير المشروع القومي للطرق الذي يشمل إنشاء 7000 كم طرق جديدة منها 2600 كم في الصعيد ليصل إجمالي أطوال الشبكة إلى 30 ألف كم منها 12600 كم في الصعيد، وتطوير ورفع كفاءة 10000 كم طرق رئيسية منها 4000 كم في الصعيد وحيث تبلغ إجمالي التكلفة 295 مليار جنيه منها 120 مليارا لمشروعات الصعيد.

وأشار إلى المشروع القومي لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات والذي يشمل رفع كفاءة 25000 كم بتكلفة 35.4 مليار جنيه منها 7500 كم في الصعيد وتبلغ التكلفة 10.6 مليار جنيه، ذاكرا طرق مبادرة حياة كريمة والتي تهدف إلى رفع كفاءة الطرق التي تخدم المراكز والقرى المدرجة بالمبادرة بإجمالي 166 طريقا بأطوال تصل إلى 2870 كم بتكلفة إجمالية 10 مليارات جنيه منها 1822 كم بالصعيد بإجمالي تكلفة 5.9 مليار جنيه.

وقال: استمر المصريون في إنشاء الكباري ومشروعات الكباري العلوية وكباري مزلقانات السكك الحديدية، وتم التخطيط لتنفيذ 1000 كوبري/ نفق ليصل الإجمالي إلى 2500 كوبري/ ونفق بتكلفة 140 مليار جنيه منها 365 كوبري/ نفق في الصعيد وذلك بتكلفة إجمالية 50 مليار جنيه.

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