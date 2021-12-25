القوى العاملة: تعيين 863 شابا بمنشآت القطاع الخاص في المنيا

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا 863 شابا بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

جاء ذلك، حسب بيان اليوم السبت، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية من بين راغبي العمل المسجلين بهذه المكاتب، وعددهم 3027 شاباً.

وقال وزير القوى العاملة إنه في مجال التدريب المهني، قامت المديرية بعقد 9 دورات تدريبية بمراكز التدريب المهني التابعة لها، وبوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرى المحافظة، وقامت باستخراج 773 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة.

وقال وليد الإمام مدير المديرية، في تقريره الشهري للوزير، إنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر نوفمبر الماضي بالتفتيش على 545 منشأة، فضلًا عن القيام بـ13 حملة تفتيشية، وأسفر عنها تحرير 86 محضراً للسلامة والصحة المهنية و24 حالة غلق إداري و32 ندوة توعية (اعرف- احمي نفسك)، فضلاً عن بحث 64 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية.

وصرفت المديرية، في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً، 32 منحة مولود جديد بإجمالي 64 ألف جنيه، و6 منح زواج بـ18 ألف جنيه، و6 منح وفاة أقارب من الدرجة الأولى بمبلغ 12 ألف جنيه، وتقديم الرعاية الصحية (علاج- عمليات جراحية صغرى) لـ22 عاملًا من المسجلين بالإدارة بإجمالي 54 ألفاً و160 جنيهًا، فضلاً عن صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ 3504 عمال مسجلين بالمديرية بإجمالي مليون و752 ألف جنيه.

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال التفتيش العمالي، أجرت المديرية تفتيشًا على 1031 منشأة دوري وحملات يعمل بها 3421 عاملاً، وأسفر عن تحرير 83 محضراً، وعمل 5 ندوات توعية، وتلقت المديرية 22 شكوى عمالية، تم إحالة 7 شكاوى منها إلى القضاء، و9 شكاوى أخرى ما زالت تحت البحث.

وتابعت المديرية تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي، بالتفتيش على 220 منشأة.