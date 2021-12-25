وزير النقل: افتتاح 11 مشروعا بمحاور النيل والطرق والكباري بتكلفة 18 مليار جنيه

كتب- محمد عبدالناصر:

استعرض الفريق كامل الوزير، وزير النقل، 11 مشروعا بإجمالي تكلفة 18.155 مليار جنيه، والتي شملت 5 محاور أعلي النيل وهي محاور(عدلي منصور – سمالوط – ديروط / المرحلة الأولى – قوص – كلابشة)، ويبلغ إجمالي أطوال الـ 5 محاور 88 كم ويبلغ تكلفتها 7.6 مليار جنيه، وتطوير وتوسعة المرحلة الأولى من طريق الصعيد الصحراوي الغربي المرحلة الأولى (القاهرة / المنيا) بطول 230 كم بالإضافة إلى ازدواج طريق سفاجا / القصير/ مرسى علم بطول 200 كم و3 كباري مزلقانات هي كوبري البلينا بسوهاج بطول 1834 مترا وكوبري المديرية ببني سويف بطول 540 مترا وكوبري جرجا بسوهاج بطول 1300 متر وكوبري أعلى مفيض توشكى بأسوان بطول 450 مترا.

جاء ذلك خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في الصعيد، اليوم السبت، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار الوزير إلى أن محور قوص على النيل بمحافظة قنا هو محور حر يبلغ طوله 19كم وعرضه 21م بعدد 2 حارة مرورية / إتجاه و يشمل 30 عمل صناعى ( 15 كوبرى – 15 نفق ) ويبلغ تكلفته 1.522 مليار جنيه ويهدف المحور الى ربط مصانع السكر و الورق و المطاحن والطريق الصحراوي الشرقي ومدينة قوص شرق النيل بمناطق التنمية الزراعية ومدينة نقادة والطريق الصحراوى الغربى غرب النيل وخلق مناطق تنموية زراعية وصناعية جديدة مروراً بالمناطق السكنية والزراعية فى مدينة قوص فى وادى النيل.

وأوضح وزير النقل أن محور كلابشة على النيل بمحافظة أسوان هو محور حر بطول 23 كم وعرض 21 متر عدد 2 حارة مرورية / إتجاة – و يشمل عدد 14 عمل صناعي ( 9 كوبري + 5 أنفاق ) ويبلغ تكلفته 1 مليار جنيه ويهدف المحور الى ربط مزارع وادى النقرة والطريق الزراعى الشرقى شرق النيل بالطريق الزراعى الغربى ومناطق الاستصلاح الزراعى والطريق الصحراوى الغربى ومحطة الطاقة الشمسية فى بنبان غرب النيل مروراً بالمناطق السكنية والزراعية بمدينة كلابشة فى وادى النيل

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أن محور سمالوط على النيل بمحافظة المنيا يبلغ طوله 24 كم وعرضه 21 متر بعدد 2 حارة مرورية / اتجاه ويشمل 47 عمل صناعى (30 كوبري - 17 نفق) يبلغ تكلفته 2.005 مليار جنيه ويهدف إلى ربط المناطق الصناعية ومحاجر الرخام والطوب الحجرى والمزارات الدينية بمنطقة دير السيدة العذراء ومسار العائلة المقدسة والطريق الصحراوى الشرقى شرق النيل بالمناطق الزراعية الواعدة غرب وغرب غرب المنيا والطريق الصعيد الصحراوي الغربي غرب النيل مروراً بالمناطق السكنية والزراعية بمدينة سمالوط فى وادى النيل .

مضيفا أن محور ديروط الحر يبلغ طوله 45 كم ، وتم الإنتهاء من المرحلة الأولى بطول 15 كم وعرض 21 م وتكلفة 1.917 مليار جنيه بعدد 2 حارة / اتجاه ويشمل عدد 13عمل صناعي ( 10 كوبري - 3 نفق ) ويهدف المحور إلى ربط مناطق المحاجر والمناطق الصناعية وطريق الصعيد الصحراوي الشرقي شرق النيل بمناطق التنمية الزراعية وطريق الصعيد الصحراوي الغربي غرب النيل مرورا ًبالطرق الزراعية والمناطق السكنية والمناطق الزراعية بمركز ديروط فى وادى النيل.

وأكد وزير النقل أن محور عدلي منصور ببني سويف يبلغ طوله 7 كم وعرضه 29 م بتكلفة إجمالية 1.147 مليار جنيه بعدد 3 حارات مرورية / إتجاه ويشمل 8 عمل صناعى ( 7 كوبرى -1 نفق ) وأن المحور يعتبر إمتداد لطريق الكريمات / الزعفرانة على البحر الأحمر ويهدف إلى ربط المناطق الصناعية ببياض العرب والمحاجر والمناطق السياحية والأديرة والكنائس والطريق الصحراوى الشرقى وطريق الجيش الحر شرق النيل بمناطق التنمية الصناعية بكوم أبو راضى والمناطق الزراعية غرب بنى سويف وجنوب الفيوم وطريق الصعيد الصحراوي الغربى غرب النيل مروراً بالمناطق السكنية والزراعية ومدينة بنى سويف فى وادى النيل.

وعن الطرق الرئيسية في صعيد مصر التي تم افتتاحها اليوم أشار الوزير إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من ( القاهرة / المنيا) بطول 230 كم ، والتي تشمل عدد (21) عمل صناعى ( 5 كبارى + 16 نفق ) وذلك ضمن مشروع تطوير وتوسعة طريق الصعيد الصحراوي الغربى الجاري تنفيذه بطول 1155 كم وبتكلفة 26 مليار جنيه ليكون 6 حارة / إتجاة منها 3 حارات لعربات الركوب و 3 حارات لعربات الشاحنات بالرصف الخرسانى فى الاتجاه القادم من أسيوط إلى القاهرة والذى يعتبر أحد قطاعات طريق القاهرة كيب تاون للربط مع أفريقيا.

كما أشار إلى أن الانتهاء من مشروع ازدواج طريق سفاجا / القصير / مرسى علم حيث أكد الوزير أن طريق ساحل البحر الأحمر يمتد من الزعفرانة حتى رأس حدربة بطول 1100 كم وتم إنشاء طريق جديد 2 حارة ورفع كفاءة الطريق الحالى 2 حارة ليصبح الطريق مزدوج 2 حارة مرورية فى كل إتجاه وسبق الإنتهاء من تطوير الطريق من الزعفرانة وحتى سفاجا وإفتتاحه عام 2018 وأنه سيتم اليوم افتتاح المسافة من سفاجا / القصير / مرسى علم بطول 200 كم وتكلفة 1.7 مليار جنيه

وعن مشروعات الكباري التي تم افتتاحها اليوم أوضح وزير النقل أن كوبرى أعلى مزلقان المديرية بمحافظة ببني سويف يبلغ طوله 540 متر ، بعرض 8 متر ، 2 حارة مرورية اتجاه واحد حيث تبلغ التكلفة الإجمالية للكوبري 90 مليون جنيه مضيفاً أن كوبرى جرجا بسوهاج يوجد اعلي مزلقان السكة الحديد يبلغ طوله 1300 متر ، 2 حارة مرورية / اتجاه ، وتبلغ تكلفته الاجمالية 76 مليون جنيه أما كوبرى البلينا بسوهاج فهو كوبري أعلى مزلقان السكة الحديد وترعة نجع حمادي الغربية بإجمالي طول 1834 متر و بعرض 22 متر للجسم الرئيسي وعدد 2 حارة مرورية / اتجاه وتبلغ التكلفة الإجمالية للكوبري 258 مليون جنيه كما تم افتتاح إنشاء كوبري أعلى مفيض توشكي بأسوان بطول 450 متر، لعدد 3 حارات مرورية /اتجاه وقد بلغت التكلفة الإجمالية للكوبري 240 مليون جنيه

كما اشار وزير النقل الى أنه يشارك في تنفيذ مشروعات محاور النيل والطرق الرئيسية والكباري العلوية المنفذة / الجاري تنفيذها بصعيد مصر عدد 125 شركة منها عدد 122 شركة قطاع خاص ويعمل بهذه المشروعات مايزيد عن 80 ألف مهندس وفني وعامل

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