هشام عرفات.. السيسي يعلق على ظهور وزير النقل الأسبق في افتتاحات الصعيد

02:04 م السبت 25 ديسمبر 2021
هشام عرفات.. السيسي يعلق على ظهور وزير النقل الأسبق في افتتاحات الصعيد

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية للدكتور هشام عرفات، وزير النقل الأسبق.

جاء ذلك خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في الصعيد، اليوم السبت، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال السيسي خلال الحديث عن مشروعات النقل في الدولة: الدكتور هشام عرفات، إزيك أهلا وسهلا، وسعداء بوجودك معانا، والدكتور عرفات كان شريك معانا.

يذكر أن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل الأسبق، تولى وزارة النقل في تعديلات وزارة المهندس شريف إسماعيل في فبراير 2017 واستمر في منصبه مع وزارة الدكتور مصطفى مدبولي حتى قدم استقالته من منصبه في 27 فبراير 2019 على إثر حادث قطار محطة رمسيس.

وأشرف عرفات خلال فترة توليه وزارة النقل على المشروع القومي للطرق الذي أحدث طفرة ملحوظة في البنية التحتية للطرق داخل مصر.​

عبدالفتاح السيسي هشام عرفات وزير النقل الأسبق افتتاحات الصعيد

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