لذوي الهمم.. افتتاح معرض "تتلف في حرير" بمتحف جاير أندرسون

01:39 م السبت 25 ديسمبر 2021
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كتب- مصراوي:

افتتح معرض "تتلف في حرير"، لذوي الهمم، بمتحف جاير آندرسون لذوي الهمم، وذلك في إطار سلسلة الأنشطة والمعارض التي يطلقها المتحف لعرض عدد من لوحات الفن التشكيلي للأطفال والكبار من ذوي الهمم، بمشاركة مجموعة من الفنانين والمؤسسات الاجتماعية منها قدامى المحاربين ومصابي الحرب.

وأوضحت مرفت عزت، مدير عام متحف جاير آندرسون، أن المعرض سيستمر لمدة أسبوع، ويضم 50 لوحة من السيراميك والجواش ومجسمات خرز وحلي يدوي، نفذها مجموعة من الأطفال من ذوي الهمم.

وأشارت إلى أن المتحف نظم على هامش المعرض ورش عمل فنية للمشاركين لتعلم إعادة تدوير استخدام ورق الجرائد في صناعات باقات ورد ملون، ومراحل تصنيع لوحات قشر البيض، وتعليم رسم بالألوان لمناظر طبيعية.

متحف جاير أندرسون ذوي الهمم معرض تتلف في حرير ورش عمل فنية

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