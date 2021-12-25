وزيرة التجارة تكشف شروط ومستندات إقامة المجمعات الصناعية

كتب- يوسف عفيفي:

استعرضت الدكتورة نيفين جامع، الشروط والمستندات المطلوبة في طرح كراسات المجمعات الصناعية قيد الطرح، المستهدف إقامتها في الصعيد.

جاء ذلك خلال كلمتها اليوم السبت، في افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظات الصعيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضحت الوزيرة، أنه تم تبسيط الشروط والمستندات المطلوبة في طرح كراسات المجمعات الصناعية قيد الطرح، موضحة أن سعر كراسة الشروط بلغت 500 جنيه، مع تأمين جدية حجز الوحدة 10 آلاف جنيه، لافتة إلى إلغاء التكاليف المعيارية الخاصة بدراسة طلب الترخيص، مع إلغاء المبالغ المحصلة مقابل تقديم العرض، وإلغاء التكاليف المعيارية المحصلة للتقدم بطلب تظلم.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، من محافظة قنا سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن افتتاحات المشروعات القومية اليوم تأتي ضمن فاعليات أسبوع الصعيد.

وتأتي الافتتاحات أيضا في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وتتضمن الافتتاحات عددا من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق لاسيما المحاور العرضية على نهر النيل.

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