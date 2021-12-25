مقترح برلماني لوزيرة الثقافة بصياغة استراتيجية لزيادة حجم الإنتاج الإبداعي والثقافي

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بمقترح لوزيرة الثقافة بشأن صياغة مصر استراتيجية تنموية لزيادة حجم إنتاجها وصادراتها من السلع والخدمات الإبداعية والثقافية؛ بهدف عودة تأثيرها الثقافي في محيطها العربي والشرق أوسطي، ودعم جهودها لتحقيق استدامة النمو والارتقاء بمعدلات الإنتاجية، وهو ما سينعكس بالضرورة على مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

وأكد حسين، في بيان، اليوم السبت، أن مصر تحظى بقدرات عديدة تؤهلها للاضطلاع بدور ريادي على مستوى المنطقة العربية في مجال القوى الناعمة بصفتها قوى تسهم في تحول مصر إلى مجتمع معرفي مُبدع، وتدعم جهود التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تأكيد الدور المصري في التأثير الثقافي على مستوى محيطها الإقليمي العربي .

ولفت أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى أن الصناعات الإبداعية والثقافية تعد المصدر الرئيس لإنتاج القوى الناعمة لأية دولة؛ حيث إنها تعتمد من حيث المبدأ على توفر رأسمال بشري "مُبدع" قادر على التطوير والتحديث والابتكار؛ فهي تُنتج سلعًا وخدمات رمزية، مثل: الأفكار والرؤى والتجارب والصور والموسيقى والفنون بأنواعها، كما أن أداء مصر يمثل نقطة انطلاق مناسبة نحو تطوير قواها الناعمة وزيادة إنتاجها من الصناعات الثقافية والإبداعية.​