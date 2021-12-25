البابا تواضروس يزور بطريرك الأقباط الكاثوليك للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

كتب- مينا غالي:

استقبل الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، صباح اليوم، البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك للتهنئة بعيد الميلاد المجيد الذي يحتفل به الأقباط الكاثوليك اليوم 25 ديسمبر.

وحضر اللقاء عدد من الأساقفة والمطارنة بالمجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية وعدد من رعاة الكنيسة الكاثوليكية فى القاهرة والجيزة والمحافظات المختلفة، حيث تحدث اللقاء عن الإخوة والمواطنة بين جميع أبناء الشعب المصرى مسلمين وأقباط سواء أرثوذكس أو كاثوليك أو إنجيليين.

وكانت قد احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية مساء أمس بعيد الميلاد، حيث ترأس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية العذراء الكاثوليكية بمدينة نصر.

كما أرسل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، برقية تهنئة للبطريرك مار لويس روفائيل ساكو بطريرك الكنيسة الكلدانية ببغداد بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال البابا في برقيته: أتقدم إليكم بأطيب التهاني القلبية بمناسبة عيد ميلاد ربنا يسوع المسيح له المجد، عيد ميلاد دخول الفرح إلى العالم، وبداية العام الجديد 2020 جعله الله عاما سعيدا مباركاً.

وأضاف: ونصلي أن يبارك الرب حياتكم وخدمتكم، ونسأل الله أن يعيد علينا هذه الأيام ونحن جميعا في ملء الفرح والنعمة والسلام، نحن في زمن انتشار الوباء ولكن كلنا أمل ورجاء أن يرفع الله هذا الوباء عن كل العالم.​