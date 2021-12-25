السيسي يطالب بحصر المصانع غير المرخصة على مستوى الجمهورية

كتب- محمد نصار:

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحصر المصانع التي تعمل بالمخالفة وبدون ترخيص وذلك لضمها لمنظومة الاقتصاد الرسمي في الدولة.

جاء ذلك خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في الصعيد، اليوم السبت، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال السيسي: الكلام اللي هقوله غريب أوي وغريب جدا، كل يومين أبص ألاقي وزارة الداخلية ماسكة مصانع بدون ترخيص، وبقول إن دي ناس حاولت تشتغل حتى لو كانت طريقة العمل مش مضبوطة، طيب ما ممكن أقنن وضعه وأشرعنه، وأقوله تعالى إحنا مسكناك غلط وتعالى نعمل الصح.

وتابع الرئيس: هل في حصر على إجمالي 5 سنوات، يا جماعة لو مسكتوا النهاردة مصنع في القاهرة طيب أقرب منطقة صناعية ليها إيه، طيب نقول تعالى في المكان ده واشتغل ونققن وضعه مش علشان ناخد منه حاجة، أوعوا تفتكروا إن البلد هدفها تستجدي ضرائب، لأ، مش عايزين حد يغلط أو يخالف القانون، بنقول إنك حاولت حتى لو غلط ولكن إحنا معاك في المحاولة ومش في الغلط.

وواصل الرئيس: قولولي حجم المصانع دي أد إيه والأشغال اللي بتشتغل فيها إيه، الهدف من حركتنا حركة بناء وليس حساب، تعالى نشتغل سوا وأوفرلك مكان، وأنا مش باصص أوي على الإيجار عايزة تخفضي أكتر من كده خفضي، أوعوا تفتكروا إننا لما اتكلمنا على المجمعات الصناعية الجديدة قولنا نعلهم إحنا ونعمل ليهم كل الإجراءات علشان نوفر وقت للناس، طيب دلوقت بوفر الأرض ومرافقها والمباني وأديك الترخيص كمان وأنت عليك تعمل إجراءات العمل المتبقية للإنتاج، أقدر أعمل تاني زي اللي اتعمل.. طبعا، دي كلمة هقولها.

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